В Петербурге на Промышленной улице тушат пожар, пламя вырывается из окон

Сотрудники МЧС тушат пожар в Кировском районе Петербурга. Фото и видео работы экстренных служб 2 марта присылают читатели «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
По словам очевидцев, горит помещение на третьем этаже дома № 5 по Промышленной улице. Огонь вырывается из окон, окрестности станции метро «Нарвская» затянуло дымом. По данным 2ГИС, в здании расположены офисы более 50 компаний.
Как сообщили в городском управлении МЧС, в 18:19 был подан дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации пожара участвуют 7 единиц техники и 32 человека личного состава.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.