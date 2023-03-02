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    В Петербурге на Промышленной улице тушат пожар, пламя вырывается из окон

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    3 комментария

    Сотрудники МЧС тушат пожар в Кировском районе Петербурга. Фото и видео работы экстренных служб 2 марта присылают читатели «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    По словам очевидцев, горит помещение на третьем этаже дома № 5 по Промышленной улице. Огонь вырывается из окон, окрестности станции метро «Нарвская» затянуло дымом. По данным 2ГИС, в здании расположены офисы более 50 компаний.

    Как сообщили в городском управлении МЧС, в 18:19 был подан дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации пожара участвуют 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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    ПетербургПожарПромышленная улица
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