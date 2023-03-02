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    Петербурженка угодила под сосульку через несколько часов после того, как на её доме не нашли наледь

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    Управляющим компаниям предписано усилить контроль за вверенными домами на Васильевском острове после падения сосульки на женщину. Её четырёхэтажку проверяли в день случившегося: льда замечено не было.

    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 2 марта, визуальный осмотр дома 42 на 3-й линии и соседних зданий проводили в последний день февраля с 9 до 12 утра. Результаты внесли в таблицу. Состояние дворовой территории: убрана от снега — да, наличие снежно-ледяных масс — нет.

    Такой мониторинг проводят ежедневно. Со слов сотрудников УК «Гавань-Север», примерно неделю назад крышу чистили от снега.

    После того, как женщина попала в больницу, четырёхэтажку ещё раз проверили. На месте побывала комиссия с участием представителей Жилищного агентства района и УК. В акте отражено, что в этот момент сосулек и снежных масс на краю кровли нет.

    Муж пострадавшей изначально указал на первую парадную, добавив, что лёд сорвался с козырька. Но навеса именно над этим входом в дом нет. Уточнить место у женщины намерены после её выписки.

    Камера наблюдения на соседнем здании падения снега или льда на 3-й линии, 42, в промежуток с двух часов дня до шести вечера не зафиксировала.

    «В связи с данным инцидентом администрация района обратилась к управляющим компаниям с предложением дополнительно провести осмотр закрепленных участков для выявления и ограждения опасных зон, а также принятию мер по очистке», — добавили в пресс-службе.

    «Фонтанка» сообщала, что 77-летняя женщина с травмой головы поступила в больницу накануне. Своё состояние она объяснила сосулькой, упавшей на неё вечером 28 февраля.

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    Падение льдаПадение льда с крыш
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