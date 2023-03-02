Петербурженка угодила под сосульку через несколько часов после того, как на её доме не нашли наледь

Управляющим компаниям предписано усилить контроль за вверенными домами на Васильевском острове после падения сосульки на женщину. Её четырёхэтажку проверяли в день случившегося: льда замечено не было.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 2 марта, визуальный осмотр дома 42 на 3-й линии и соседних зданий проводили в последний день февраля с 9 до 12 утра. Результаты внесли в таблицу. Состояние дворовой территории: убрана от снега — да, наличие снежно-ледяных масс — нет.

Такой мониторинг проводят ежедневно. Со слов сотрудников УК «Гавань-Север», примерно неделю назад крышу чистили от снега.