Петербурженка угодила под сосульку через несколько часов после того, как на её доме не нашли наледь

Управляющим компаниям предписано усилить контроль за вверенными домами на Васильевском острове после падения сосульки на женщину. Её четырёхэтажку проверяли в день случившегося: льда замечено не было.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 2 марта, визуальный осмотр дома 42 на 3-й линии и соседних зданий проводили в последний день февраля с 9 до 12 утра. Результаты внесли в таблицу. Состояние дворовой территории: убрана от снега — да, наличие снежно-ледяных масс — нет.
Такой мониторинг проводят ежедневно. Со слов сотрудников УК «Гавань-Север», примерно неделю назад крышу чистили от снега.
После того, как женщина попала в больницу, четырёхэтажку ещё раз проверили. На месте побывала комиссия с участием представителей Жилищного агентства района и УК. В акте отражено, что в этот момент сосулек и снежных масс на краю кровли нет.
Муж пострадавшей изначально указал на первую парадную, добавив, что лёд сорвался с козырька. Но навеса именно над этим входом в дом нет. Уточнить место у женщины намерены после её выписки.
Камера наблюдения на соседнем здании падения снега или льда на 3-й линии, 42, в промежуток с двух часов дня до шести вечера не зафиксировала.
«В связи с данным инцидентом администрация района обратилась к управляющим компаниям с предложением дополнительно провести осмотр закрепленных участков для выявления и ограждения опасных зон, а также принятию мер по очистке», — добавили в пресс-службе.
«Фонтанка» сообщала, что 77-летняя женщина с травмой головы поступила в больницу накануне. Своё состояние она объяснила сосулькой, упавшей на неё вечером 28 февраля.