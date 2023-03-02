На Васильевском сосулька упала на женщину. Прокуратура начала проверку

Жительница Васильевского острова угодила под наледь на пороге собственного дома в последний день зимы.
77-летняя пациентка поступила в Мариинскую больницу накануне вечером, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 2 марта. У женщины травмирована голова, есть подозрение на сотрясение мозга.
Бригада скорой забрала пострадавшую из четырёхэтажки на 3-й линии В.О. По её словам, возле этого же дома около шести вечера 28 февраля она попала под упавшую сосульку.
После осмотра и оказания необходимой помощи женщину отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.
По данным портала «Наш Санкт-Петербург», дом находится под управлением УК «Гавань Север». «Фонтанка» обратилась за комментарием в районную администрацию.
По информации редакции, прокуратура Василеостровского района проводит проверку, по результатам которой также будет решен вопрос о подаче искового заявления в суд о компенсации пенсионерке морального вреда.
Надзорное ведомство Кронштадтского района в свою очередь выясняет обстоятельства падения наледи на 9-летнего ребёнка на проспекте Ленина. В администрации уточнили, что в этом случае обошлось без серьёзных травм — у мальчика шишка.