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    На Васильевском сосулька упала на женщину. Прокуратура начала проверку

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    3 комментария

    Жительница Васильевского острова угодила под наледь на пороге собственного дома в последний день зимы.

    77-летняя пациентка поступила в Мариинскую больницу накануне вечером, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 2 марта. У женщины травмирована голова, есть подозрение на сотрясение мозга.

    Бригада скорой забрала пострадавшую из четырёхэтажки на 3-й линии В.О. По её словам, возле этого же дома около шести вечера 28 февраля она попала под упавшую сосульку.

    После осмотра и оказания необходимой помощи женщину отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.

    По данным портала «Наш Санкт-Петербург», дом находится под управлением УК «Гавань Север». «Фонтанка» обратилась за комментарием в районную администрацию.

    По информации редакции, прокуратура Василеостровского района проводит проверку, по результатам которой также будет решен вопрос о подаче искового заявления в суд о компенсации пенсионерке морального вреда.

    Надзорное ведомство Кронштадтского района в свою очередь выясняет обстоятельства падения наледи на 9-летнего ребёнка на проспекте Ленина. В администрации уточнили, что в этом случае обошлось без серьёзных травм — у мальчика шишка.

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    Комментарии 3

    Гость02 Мар 2023 в 14:55
    Диверсанты?
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