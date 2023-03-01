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    В Кронштадте наледь упала на голову ребёнка

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    Наледь сорвалась с четырёхэтажки в Кронштадте на девятилетнего школьника, заходившего в парадную. Его защитил козырёк, но совсем без травм не обошлось, стало известно «Фонтанке» 1 марта.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
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    Как подтвердили в администрации района, инцидент произошёл накануне на проспекте Ленина. В пресс-службе уточняют, что угрозы для здоровья ребёнка нет: «От козырька отскочила льдинка, в результате мальчик получил шишку».

    Родители отвезли сына в травмпункт, голову обработали.

    Дом на проспекте Ленина находится под управлением ЖКС Кронштадтского района. После случившегося по периметру здания вывесили заградительную ленту, кровлю проверили.

    «Сосулек и наледи на данный момент нет. Родители претензий к управляющей компании не имеют», — добавили в администрации.

    От внимания надзора происшествие не ускользнуло. Прокуратура уже организовала проверку. Оценивать будут в том числе работу ответственных за состояние крыши жилищников.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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    ЛедПадение льда с крыши
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

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