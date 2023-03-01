В Кронштадте наледь упала на голову ребёнка

Наледь сорвалась с четырёхэтажки в Кронштадте на девятилетнего школьника, заходившего в парадную. Его защитил козырёк, но совсем без травм не обошлось, стало известно «Фонтанке» 1 марта.

Как подтвердили в администрации района, инцидент произошёл накануне на проспекте Ленина. В пресс-службе уточняют, что угрозы для здоровья ребёнка нет: «От козырька отскочила льдинка, в результате мальчик получил шишку».

Дом на проспекте Ленина находится под управлением ЖКС Кронштадтского района. После случившегося по периметру здания вывесили заградительную ленту, кровлю проверили.

«Сосулек и наледи на данный момент нет. Родители претензий к управляющей компании не имеют», — добавили в администрации.

От внимания надзора происшествие не ускользнуло. Прокуратура уже организовала проверку. Оценивать будут в том числе работу ответственных за состояние крыши жилищников.