Бдительные банкиры не дали мошеннику обобрать пенсионерку в Петербурге дважды

Не только обокрал, но и пытался навесить кредит. В Василеостровском районе благодаря неравнодушным сотрудникам банка задержали беспринципного злоумышленника.



В полицию звонок из филиала финансового учреждения на улице Нахимова поступил накануне около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 марта. Сотрудники сообщали, что некий мужчина вместе с пожилой клиенткой пытается оформить на нее кредит.



Выехавший на место наряд задержал в банке 54-летнего петербуржца, который официально работает разнорабочим на стройке. Вместе с ним была 89-летняя местная жительница. Она, по предварительной информации, сообщила, что знает мужчину с декабря 2022 года. За это время из её квартиры пропали 400 тысяч рублей, которые ей на хранение оставила внучка.

