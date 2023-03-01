Минобороны РФ заявило о попытке атаки беспилотников на Крым

Попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов отразили в Крыму, заявил 1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Представитель военного ведомства доложил, что шесть беспилотников удалось сбить, а четыре вывести из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.
Утром 17 февраля силы ПВО работали в Севастополе. В районе теплоэлектростанции в Балаклаве сбили украинский беспилотник, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
16 февраля над Черным морем в Севастополе сбили два дрона. В городе бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности.
Под десяток ЧП с «НЛО» за сутки зафиксировали накануне в России. Часть из них объявлена учениями, но в итоге это самая масштабная по географии воздушная атака беспилотников за всё время. Сообщения поступали из Белгорода, Туапсе, Адыгеи, истребители якобы для тренировки «гоняли» некий объект над Петербургом, а еще один впервые упал у распределительной станции «Газпрома» в ближайшем Подмосковье.
Подробнее об этом читайте в нашем материале.