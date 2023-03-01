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    Минобороны РФ заявило о попытке атаки беспилотников на Крым

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    Попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов отразили в Крыму, заявил 1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    Представитель военного ведомства доложил, что шесть беспилотников удалось сбить, а четыре вывести из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.

    Утром 17 февраля силы ПВО работали в Севастополе. В районе теплоэлектростанции в Балаклаве сбили украинский беспилотник, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

    16 февраля над Черным морем в Севастополе сбили два дрона. В городе бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности.

    Под десяток ЧП с «НЛО» за сутки зафиксировали накануне в России. Часть из них объявлена учениями, но в итоге это самая масштабная по географии воздушная атака беспилотников за всё время. Сообщения поступали из Белгорода, Туапсе, Адыгеи, истребители якобы для тренировки «гоняли» некий объект над Петербургом, а еще один впервые упал у распределительной станции «Газпрома» в ближайшем Подмосковье.

    Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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