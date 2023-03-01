Минобороны РФ заявило о попытке атаки беспилотников на Крым

Попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов отразили в Крыму, заявил 1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.



Представитель военного ведомства доложил, что шесть беспилотников удалось сбить, а четыре вывести из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.



Утром 17 февраля силы ПВО работали в Севастополе. В районе теплоэлектростанции в Балаклаве сбили украинский беспилотник, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.



16 февраля над Черным морем в Севастополе сбили два дрона. В городе бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности.

