    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, зап

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.89eur79.51

    Полезно для любителей простых паролей. На портале госуслуг вводят двухфакторную авторизацию

    2616
    18 комментариев

    У пользователей портала госуслуг появится возможность подключить второй фактор авторизации. Изменение начинает действовать с 1 марта текущего года, напоминает ТАСС.

    С 1 июня процедура проверки станет обязательной для всех. Ранее для авторизации нужны были только логин и пароль.

    Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщал, что в рамках новой системы защиты это может быть дополнительное SMS-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация полезна в том числе тем пользователям госуслуг, которые используют несложные пароли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Новый законГосуслугиПаролиАвторизация
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close