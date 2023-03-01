Полезно для любителей простых паролей. На портале госуслуг вводят двухфакторную авторизацию

У пользователей портала госуслуг появится возможность подключить второй фактор авторизации. Изменение начинает действовать с 1 марта текущего года, напоминает ТАСС.



С 1 июня процедура проверки станет обязательной для всех. Ранее для авторизации нужны были только логин и пароль.



Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщал, что в рамках новой системы защиты это может быть дополнительное SMS-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация полезна в том числе тем пользователям госуслуг, которые используют несложные пароли.

