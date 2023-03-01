У влюблённых зайцев светятся глаза — смотрите видео из пригорода Петербурга

Весна приходит в лес. Период размножения начался не только у лис, но и у зайцев. Об этом 1 марта сообщает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
В норме беляки живут поодиночке, каждый на своем участке леса, а сейчас начали сбиваться в пары — это зафиксировала видеоловушка в пригороде Петербурга во Всеволожском районе. Глазков установил её около осины, упавшей после сильного ветра.
«В первую же ночь полакомиться свежими ветками прибежал заяц-беляк. Именно осина является его излюбленной едой во время зимы. Хоть съёмка и ночная, видно, что зверек светлее снега. Зимой этот вид зайцев становится чисто белым, за исключением чёрных кончиков ушей. Не зря его второе название — беляк», — рассказывает Павел Глазков.
Зайцы активны по ночам, а днем отсыпаются в укрытии. В начале весны у них начинается гон, и тогда их можно встретить и в дневные часы. Как только растает снег, они сменят белую шубку на серую. В Ленинградской области обитает более 40 тысяч зайцев-беляков, а в Петербурге — около сотни.