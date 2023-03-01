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    На острове Пасхи нашли новую статую моаи — в странном месте

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    Ранее неизвестную статую моаи обнаружили на острове Пасхи в Полинезии, она находилась на дне высохшего озера. Об этом сообщает 1 марта РИА Новости.

    На острове в общей сложности около тысячи статуй моаи. Самые крупные — весом до 80 тонн и высотой до 10 метров, средние — 3–5 тонн. Новая скульптура меньше. Однако она имеет важное значение, так как доказывает существование моаи, о которых ученые не знали. Кроме того, на дне озера статую находят впервые.

    «Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествленными предками островитян», — рассказывает археолог Терри Хант.

    Осенью 2022 года статуям был нанесён непоправимый ущерб в связи с пожаром. Власти не смогли быстро взять его под контроль из-за нехватки добровольцев.

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