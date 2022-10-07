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    Ещё одна потеря 2022 года. На острове Пасхи непоправимо повреждены некоторые статуи моаи

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    Непоправимый ущерб нанесён знаменитым статуям моаи на острове Пасхи в Тихом океане (территория Чили) из-за пожара. Он начался 4 октября и только через сутки был взят под контроль.

    Как сообщает The Guardian, лесной пожар охватил более 100 гектаров национального парка Рапа-Нуи. Некоторые моаи полностью обгорели. Самый сильный удар пришёлся на район вокруг вулкана Рано-Рараку, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

    В Рапа-Нуи находится более 1000 каменных статуй — гигантских голов, которые, как полагают, были вырезаны в XIII веке коренными жителями острова. Состав породы, из которой они выполнены, подвержен воздействию высоких температур. В парке говорят, что власти не смогли взять пожар под контроль из-за нехватки добровольцев.

    Мэр острова Пасхи Педро Эдмундс Паоа заявил, что пожар вряд ли мог начаться случайно. Все пожары на Рапа-Нуи, по его мнению, вызваны человеческой деятельностью.

    «Ущерб, причиненный пожаром, невозможно возместить. Треснувший оригинальный символический камень не может быть восстановлен, независимо от того, сколько миллионов евро или долларов в него вложено», — отметил мэр.

    Пожар произошел всего через два месяца после открытия острова 5 августа. До этого туристы не могли туда попасть в течение двух лет из-за коронавируса.

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