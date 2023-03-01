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    Автобус въехал в здание суда во Владивостоке. Он сделал это сам, без участия человека

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    В центре Владивостока в здание суда 1 марта врезался пассажирский автобус. ДТП обошлось без травм.

    Как сообщает УМВД по Приморскому краю, в салоне автобуса никого не было, за рулём тоже. Участники дорожного движения не пострадали.

    По версии полиции, 46-летний водитель вышел из автобуса на остановке общественного транспорта и «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта». Автобус покатился задним ходом и ударился о фасад административного здания. По данным прокуратуры, автобус, возможно, был неисправен.

    У водителя большой стаж — 16 лет. В этом году его ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

    В Приморском краевом суде РИА Новости пояснили, что в здании расположена Судебная коллегия по гражданским делам. На работу суда инцидент не повлиял.

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    ВладивостокДТПДТП с автобусом
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