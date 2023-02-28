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    Тело политолога Павловского кремируют в Москве

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    Скончавшийся журналист и политолог Глеб Павловский будет кремирован в Москве, время захоронения станет известно позже. Об этом со ссылкой на председателя экспертно-консультационного совета Россотрудничества, политического эксперта и знакомого Павловского Максима Мейера вечером 28 февраля сообщает РИА Новости.

    «Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время», — пояснил Мейер.

    «Фонтанка» писала, что российский политолог, публицист, журналист, телеведущий, политтехнолог Глеб Павловский ушёл из жизни в ночь на 27 февраля. Павловский был болен с января 2023 года. В Сети появлялась даже информация о том, что он может находиться в хосписе.

    Павловский был основателем, директором и совладельцем Фонда эффективной политики с 1995 года, разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.

    Павловский известен тем, что в 90-е он помогал во время предвыборных кампаний таких политиков, как Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Александр Лебедь.

    Работал на издания ИД «Коммерсантъ», «Пределы власти», «Среда».

    В 2012-м Павловский перешел на сторону политической оппозиции.

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    МоскваПолитологСмертьГлеб Павловский
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