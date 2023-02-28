Тело политолога Павловского кремируют в Москве

Скончавшийся журналист и политолог Глеб Павловский будет кремирован в Москве, время захоронения станет известно позже. Об этом со ссылкой на председателя экспертно-консультационного совета Россотрудничества, политического эксперта и знакомого Павловского Максима Мейера вечером 28 февраля сообщает РИА Новости.



«Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время», — пояснил Мейер.



«Фонтанка» писала, что российский политолог, публицист, журналист, телеведущий, политтехнолог Глеб Павловский ушёл из жизни в ночь на 27 февраля. Павловский был болен с января 2023 года. В Сети появлялась даже информация о том, что он может находиться в хосписе.

