В Турции произошло ещё одно землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции. О происшествии вечером 28 февраля сообщил Европейский сейсмологический центр.



Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 16:59 (19:59 мск). Эпицентр располагался в 16 км к западу от города Кайсери. Очаг залегал на глубине 10 километров.



Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,6. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.



Напомним, накануне в турецкой Малатье произошло ещё одно землетрясение. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие.

