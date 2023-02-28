    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, с-з

    760мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.89eur79.51

    В Турции произошло ещё одно землетрясение

    1087
    1 комментарий

    Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции. О происшествии вечером 28 февраля сообщил Европейский сейсмологический центр.

    Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 16:59 (19:59 мск). Эпицентр располагался в 16 км к западу от города Кайсери. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,6. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Напомним, накануне в турецкой Малатье произошло ещё одно землетрясение. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие.

    6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. В Турции и Сирии погибли в общей сложности более 45 тысяч человек. 27 февраля в Малатье случилось ещё одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close