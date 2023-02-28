Погибших и пострадавших после землетрясения в Малатье становится больше

Число жертв и пострадавших в результате вчерашнего землетрясения в турецкой Малатье выросло.
Как сообщает 28 февраля TRT Haber, погибли два человека, 140 человек получили ранения, 12 из них — тяжёлые. Повреждены или обрушились более 30 зданий. Из-под обломков спасены 32 человека. Спасательные работы продолжают 650 человек.
Сегодня в Турции было зафиксировано еще несколько афтершоков, например в 07:29 в Кахраманмараше магнитудой 3,7, в 09:38 в Малатья-Доганшехир — магнитудой 4,0, передаёт Haberturk.
Из-за вечернего землетрясения в Измирском заливе люди ночевали на улице.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. В Турции и Сирии погибли в общей сложности более 45 тысяч человек. 27 февраля в Малатье случилось ещё одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6.