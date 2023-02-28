Новое землетрясение в Турции — теперь в Измирском заливе. Люди в панике

Жители турецкой провинции Измира ночевали на улице после нового сильного подземного толчка, сообщает 28 февраля Haberturk. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Измирском заливе в 21:22, примерно в 5 километрах от города Фоча. Эпицентр находился на глубине 14,5 километра под поверхностью моря. Информации о гибели людей и повреждении имущества в результате этого землетрясения нет.



Жители района Байраклы в панике покинули свои дома и провели ночь в палатках и машинах, которые они установили в парках. Все парки переполнены.

