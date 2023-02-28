Новое землетрясение в Турции — теперь в Измирском заливе. Люди в панике

Жители турецкой провинции Измира ночевали на улице после нового сильного подземного толчка, сообщает 28 февраля Haberturk. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Измирском заливе в 21:22, примерно в 5 километрах от города Фоча. Эпицентр находился на глубине 14,5 километра под поверхностью моря. Информации о гибели людей и повреждении имущества в результате этого землетрясения нет.
Жители района Байраклы в панике покинули свои дома и провели ночь в палатках и машинах, которые они установили в парках. Все парки переполнены.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Погибли более 45 тысяч человек, в том числе в Сирии. 27 февраля в Малатье случилось землетрясение магнитудой 5,6, есть как минимум один погибший и десятки пострадавших.