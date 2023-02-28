    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-з

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Новое землетрясение в Турции — теперь в Измирском заливе. Люди в панике

    13415
    10 комментариев

    Жители турецкой провинции Измира ночевали на улице после нового сильного подземного толчка, сообщает 28 февраля Haberturk. Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Измирском заливе в 21:22, примерно в 5 километрах от города Фоча. Эпицентр находился на глубине 14,5 километра под поверхностью моря. Информации о гибели людей и повреждении имущества в результате этого землетрясения нет.

    Жители района Байраклы в панике покинули свои дома и провели ночь в палатках и машинах, которые они установили в парках. Все парки переполнены.

    6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Погибли более 45 тысяч человек, в том числе в Сирии. 27 февраля в Малатье случилось землетрясение магнитудой 5,6, есть как минимум один погибший и десятки пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close