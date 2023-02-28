Стала известна дата открытия выставки картин Виктора Бута в Петербурге

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут покажет петербуржцам свои картины в апреле. Место и время 28 февраля «Фонтанке» назвала супруга предпринимателя Алла Бут.
Выставка откроется 12 апреля в арт-галерее «Брюллоff» на набережной Лейтенанта Шмидта. Экспозиция будет состоять из работ, написанных Бутом во время его нахождения в американской тюрьме. Материалы разнообразны — это и пастель, и цветные карандаши, и масляные краски. Отбывая наказание, российский предприниматель рисовал известных актеров, политических деятелей и самого себя.
В Москве выставка начнет работу в начале марта. До этого работы выставлялись в Совфеде.