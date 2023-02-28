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    Стала известна дата открытия выставки картин Виктора Бута в Петербурге

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    Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут покажет петербуржцам свои картины в апреле. Место и время 28 февраля «Фонтанке» назвала супруга предпринимателя Алла Бут.

    Выставка откроется 12 апреля в арт-галерее «Брюллоff» на набережной Лейтенанта Шмидта. Экспозиция будет состоять из работ, написанных Бутом во время его нахождения в американской тюрьме. Материалы разнообразны — это и пастель, и цветные карандаши, и масляные краски. Отбывая наказание, российский предприниматель рисовал известных актеров, политических деятелей и самого себя.

    В Москве выставка начнет работу в начале марта. До этого работы выставлялись в Совфеде.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Бута освободили из американской тюрьмы в результате обмена заключенными. Он вернулся в Москву в начале декабря 2022 года. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022-го за вейп с наркотическим маслом. Его называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке», а также смотрите видео.

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