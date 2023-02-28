Стала известна дата открытия выставки картин Виктора Бута в Петербурге

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.



Бута освободили из американской тюрьмы в результате обмена заключенными. Он вернулся в Москву в начале декабря 2022 года. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022-го за вейп с наркотическим маслом. Его называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке», а также смотрите видео.



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