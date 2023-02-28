Символ «ЧВК Редан» появился в саду СПбГУ

«Паутинная лилия» — гименокаллис — зацвела в тропических оранжереях Ботанического сада СПбГУ. Выглядит она, как символ прославившегося в последние дни неформального движения «ЧВК Редан».
Как сообщили представители Ботанического сада СПбГУ 28 февраля в соцсети «ВКонтакте», гименокаллис — травянистое луковичное растение из семейства амариллисовых, родом из тропической Америки. Русского названия у него нет, а по-английски представителей этого рода растений называют spider lily — «паутинная лилия». «То ли цветок, то ли паук... Что-то совершенно космическое», — прокомментировали цветущее растение в саду.
В выходные в Петербурге прошла настоящая спецоперация в крупнейшем ТРЦ. В отделы полиции уехали больше двух сотен подростков 13–17 лет. Правоохранители искали причастных к «ЧВК Редан» — неформальной группе, сторонники которой носят черную одежду с белым пауком. Откуда растут ноги новой «субкультуры» — читайте в материале «Фонтанки».