В Мурманске разбился вертолет. Четверо пострадали

В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Пострадали четыре человека, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.



По данным собеседника агентства, упал вертолет при заходе на посадку.



В МЧС России заявили, что спасатели уже прибыли на место «жесткой посадки» вертолёта. По предварительной информации, на борту находилось 9 человек, из которых трое — члены экипажа. «Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — добавили в ведомстве.



МЧС по Мурманской области предупреждало об ухудшении погодных условий: с ночи в регионе хозяйничает сильный ветер.

