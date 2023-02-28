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    В Мурманске разбился вертолет. Четверо пострадали

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    2 комментария

    В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Пострадали четыре человека, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

    По данным собеседника агентства, упал вертолет при заходе на посадку.

    В МЧС России заявили, что спасатели уже прибыли на место «жесткой посадки» вертолёта. По предварительной информации, на борту находилось 9 человек, из которых трое — члены экипажа. «Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — добавили в ведомстве.

    МЧС по Мурманской области предупреждало об ухудшении погодных условий: с ночи в регионе хозяйничает сильный ветер.

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    Комментарии 2

    Гость28 Фев 2023 в 16:13
    Опять VIP покатушки ?
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