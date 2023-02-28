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    Инспекторы в Петербурге «сдеанонили» более 1700 машин со скрытыми номерами на платной парковке

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    Пешие инспекторы центра управления парковками с 1 по 26 февраля очистили 1 702 автомобильных номера от посторонних предметов. Почти столько же автовладельцев не захотели знакомиться вовсе.

    Как сообщает ЦУП 28 февраля, в качестве «защиты» от штрафов водители используют бумагу, картон, пластиковые карты, медицинские маски, изоленту. Инспекторы с 1 февраля убирают все, что мешает определению регистрационных знаков, это позволяет выписать штраф неплательщику. Как выглядят такие рейды — читайте здесь.

    При этом на 1 628 машинах за месяц вообще не было номеров: с водителями провели 739 разъяснительных бесед, но отдельного штрафа за скрученные знаки не существует. «Фонтанка» рассказывала, что комтранс прорабатывает решение этой проблемы. Один из инструментов — установка стационарных камер фиксации нарушений, которая опознает машину, как только она въезжает в зону контроля еще с номерами. Такие в экспериментальном порядке решили поставить на улице Рубинштейна.

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