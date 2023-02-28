«Гелендваген» стоит на аварийке, и тут в него «прилетает». МСС показывает смертельное ДТП на ЗСД

Как происходят ДТП из-за остановки на скоростной магистрали, показывает 28 февраля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». На ЗСД водитель не успел среагировать на стоящий «Гелендваген», и погибла женщина.
Это ДТП случилось на 17-м километре трассы, в Василеостровском районе, еще 7 февраля. Сегодня опубликовали запись камер видеонаблюдения. «Гелендваген» остановился во второй полосе по технической причине и, по данным МСС, успел простоять 8 минут, пока в него не влетел на полной скорости «Хёндэ Солярис». Задело и «Мерседес 350». Погибла пассажирка «Соляриса», ещё два человека пострадали.
На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В такой аварии вчера вечером погибли две женщины и пострадала маленькая девочка. На 50-м километре внешнего кольца сначала столкнулись «Рено Сандеро» и «Газель», а затем в них въехал грузовик.
МСС напоминает правила, которые предотвратят такие ДТП:
- если машина глохнет, постарайтесь перестроиться и дотянуть до полосы безопасности;
- включите аварийную сигнализацию;
- выставляя знак аварийной остановки (эту обязанность предписывают ПДД даже в случае ДТП или экстренной остановки на скоростной магистрали), соблюдайте максимальную осторожность; оценивайте дорожную ситуацию, старайтесь находиться лицом к движению;
- не стойте на дороге около аварийного автомобиля, перейдите за силовое барьерное ограждение;
- если нештатная ситуация произошла на ЗСД, звоните по бесплатному короткому номеру 0405 в круглосуточный диспетчерский центр;
- если вы едете по незнакомой трассе, заблаговременно уточните местный экстренный номер.