Роскомнадзор взялся за «ЧВК Редан»

Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью «ЧВК Редан», пишут 28 февраля «Ведомости».
«Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь», — рассказал изданию представитель Роскомнадзора.
Именно Росмолодежь, по его словам, признаёт запрещенной информацию, связанную с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. И на основании этих решений Роскомнадзор ограничивает доступ к информации.
«Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой субкультуры потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, еще нет», — написала вечером 27 февраля в своем телеграм-канале глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Мониторинг такого контента относится к полномочиям Росмолодежи и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», если нет призывов к участию в незаконных митингах или к применению насилия, отмечает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Активной работы в направлении блокировки информации она не видит. По её словам, изначально в «редановских» пабликах не было контента, связанного с насилием и призывами к агрессии, но после того, как тема стала «вирусной», в пабликах активизировались провокаторы.
В конце февраля по городам России, в том числе в Петербурге и Москве, прокатилась волна задержаний несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» за драки. В Северной столице настоящая спецоперация прошла в крупнейшем ТКЦ — «Галерее». Средний возраст «реданов» — 13–17 лет, они носят черную одежду с белым пауком. «Фонтанка» разбиралась, кто это такие.