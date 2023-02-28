Роскомнадзор взялся за «ЧВК Редан»

Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью «ЧВК Редан», пишут 28 февраля «Ведомости».



«Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь», — рассказал изданию представитель Роскомнадзора.



Именно Росмолодежь, по его словам, признаёт запрещенной информацию, связанную с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. И на основании этих решений Роскомнадзор ограничивает доступ к информации.



«Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой субкультуры потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, еще нет», — написала вечером 27 февраля в своем телеграм-канале глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

