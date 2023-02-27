В Шуваловском парке девочка прокатилась на ватрушке и сломала позвоночник

Семилетний ребёнок оказался в больнице после зимних развлечений в Выборгском районе Петербурга. Все обстоятельства случившегося выясняет полиция, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 27 февраля.



По предварительным данным, в воскресенье девочка каталась на ватрушке в Шуваловском парке и не избежала столкновения с деревом. Днём она поступила в больницу с травмой позвоночника. Медики диагностировали закрытый перелом грудного отдела.



Катание на тюбинге регулярно увеличивает число пациентов в медучреждениях. В начале праздничных выходных в Яблоновском саду пострадал четырёхлетний мальчик — он ударился головой о дерево. В прокуратуре сообщали, что склон, с которого съехал ребёнок, не был оборудован. При этом рядом в аренду выдавали ватрушки.

