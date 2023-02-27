Подарок на день рождения. Виновница смертельного ДТП поедет в колонию только через 14 лет

Наказание для 26-летней Анны Антоновой, которую в октябре прошлого года признали виновной в смерти велосипедиста Эдуарда Шалухова, отсрочили на 14 с лишним лет.
Не отправлять ее в колонию Антонова просила на заседании 27 февраля в Выборгском райсуде Петербурга. Основной мотив прошения — ребенку нужна мать.
Ее защитник также предоставил ряд медицинских документов, доказывающих наличие у Антоновой проблем со здоровьем, и обратил особое внимание, что их выявили в государственной больнице: «Никем не проплаченные (документы. — Прим. ред.)».
Потерпевшая возражала против удовлетворения прошения и даже высказалась в том духе, что ребенок мог появиться и специально, чтобы избежать строгого наказания.
Суд так думать не стал и удовлетворил прошение. На 11 месяцев в колонию-поселение Антонова должна будет поехать сразу после 14-го дня рождения своего ребенка. Правда, пока что он еще не появился на свет.
Алексей Артюхов, представитель матери погибшего молодого человека, в беседе с корреспондентом «Фонтанки» заявил, что собирается обжаловать постановление.
В октябре прошлого года за смертельную езду на BMW Антонову приговорили к году колонии-поселения и обязали выплатить 2,5 млн руб. за моральный вред. Позже Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осуждённой, снизив наказание до 11 месяцев лишения свободы.
О том, как проходили судебные прения по делу о смертельном ДТП, можно узнать здесь.