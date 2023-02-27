Подарок на день рождения. Виновница смертельного ДТП поедет в колонию только через 14 лет

Наказание для 26-летней Анны Антоновой, которую в октябре прошлого года признали виновной в смерти велосипедиста Эдуарда Шалухова, отсрочили на 14 с лишним лет.

Не отправлять ее в колонию Антонова просила на заседании 27 февраля в Выборгском райсуде Петербурга. Основной мотив прошения — ребенку нужна мать.

Ее защитник также предоставил ряд медицинских документов, доказывающих наличие у Антоновой проблем со здоровьем, и обратил особое внимание, что их выявили в государственной больнице: «Никем не проплаченные (документы. — Прим. ред.)».