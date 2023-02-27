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    Подарок на день рождения. Виновница смертельного ДТП поедет в колонию только через 14 лет

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    Наказание для 26-летней Анны Антоновой, которую в октябре прошлого года признали виновной в смерти велосипедиста Эдуарда Шалухова, отсрочили на 14 с лишним лет.

    Не отправлять ее в колонию Антонова просила на заседании 27 февраля в Выборгском райсуде Петербурга. Основной мотив прошения — ребенку нужна мать.

    Ее защитник также предоставил ряд медицинских документов, доказывающих наличие у Антоновой проблем со здоровьем, и обратил особое внимание, что их выявили в государственной больнице: «Никем не проплаченные (документы. — Прим. ред.)».

    Потерпевшая возражала против удовлетворения прошения и даже высказалась в том духе, что ребенок мог появиться и специально, чтобы избежать строгого наказания.

    Суд так думать не стал и удовлетворил прошение. На 11 месяцев в колонию-поселение Антонова должна будет поехать сразу после 14-го дня рождения своего ребенка. Правда, пока что он еще не появился на свет.

    Алексей Артюхов, представитель матери погибшего молодого человека, в беседе с корреспондентом «Фонтанки» заявил, что собирается обжаловать постановление.

    В октябре прошлого года за смертельную езду на BMW Антонову приговорили к году колонии-поселения и обязали выплатить 2,5 млн руб. за моральный вред. Позже Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осуждённой, снизив наказание до 11 месяцев лишения свободы.

    О том, как проходили судебные прения по делу о смертельном ДТП, можно узнать здесь.

    Эдуард Шалухов погиб на проспекте Энгельса в конце июня 2021 года. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как Антонова перестраивается с одной полосы на другую, ускоряется, а затем резко поворачивает руль и задевает велосипедиста. Молодого человека подкидывает, и он падает на землю. Девушка уверяла, что увеличила скорость, чтобы отъехать от велосипедиста. Увидев его, она применила экстренное торможение и попыталась маневрировать, чтобы избежать столкновения. Спустя пару недель после трагедии несколько десятков велосипедистов устроили акцию напротив Смольного. Они имитировали последствия аварии, пытаясь привлечь внимание к вопросу незащищенности любителей двухколесного транспорта. В память об Эдуарде Шалухове ассоциация «Пошли-поехали» установила «призрачный велосипед» — мемориал на месте его гибели.

    © Фонтанка.Ру

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