«Пусть выплачивает копейки и помнит всю оставшуюся жизнь, что она совершила». Любительницу BMW приговорили за смерть велосипедиста

Фото: ассоциация «Пошли-поехали» Поделиться Поделиться





За езду на BMW, приведшую к смерти велосипедиста, годом колонии-поселения наказали 25-летнюю Анну Антонову. Матери погибшего Эдуарда Шалухова она должна будет выплатить 2,5 млн руб. за моральный вред — суд частично удовлетворил иск о его компенсации.

Обвинение в прениях просило удовлетворить иск полностью, а подсудимая говорила, что готова к взысканию в полном объёме материального ущерба в размере 126 800 рублей, но компенсировать моральный вред, 3 млн руб., согласна лишь частично.



В процессе адвокат осужденной просил учесть, что 45-летняя мать Антоновой больна и находится на иждивении, но в своей речи не уточнил, на чьём именно. По словам Антоновой, она ежемесячно отправляла маме в среднем десять тысяч рублей, однако подтвердить наличие дохода не смогла. Подсудимая объяснила, что сделать это якобы невозможно, так как она работает неофициально.



«То, о чём вы говорите, называется оказанием посильной помощи, а не нахождением на иждивении», — подытожила судья.

В прениях защитник также призывал к «разумному и добросовестному сомнению», которому должны подвергаться любые доказательства, говорил о важности для суда «мысли сердцем» и подчеркнул, что видит виновными в произошедшем нескольких — не только подсудимую, но и самого погибшего Шалухова.



«Перед началом движения, перестроением, поворотом водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а если они отсутствуют или неисправны, то подавать рукой. К сожалению, это относится к велосипедистам в том числе. Если он маневрирует на другую полосу, надо поднять руку, вытянуть её и показать, что я еду туда. К сожалению, этого сделано не было. Иначе у нас бы не произошло это происшествие», — сказал он.

Защитник указал и на другие нарушения, сославшись на заключение эксперта. Он упомянул о пункте ПДД (24. 2), согласно которому велосипедистам разрешено при ряде обстоятельств двигаться по правому краю проезжей части. Несоблюдение правила, по его мнению, и привело к трагедии.



«Вы меня простите, но велосипедист вообще не вправе ездить по проезжей части на дороге. Защита бы, возможно, закрыла глаза на ситуацию, если бы велосипедист ехал по её обочине, но он ехал по центру проезжей части», — добавил адвокат.

Представитель потерпевшей парировал. Если бы имели место нарушения ПДД со стороны погибшего, заявил он, они не состояли бы в причинно-следственной связи с аварией. В качестве доказательства тезиса адвокат привел пример с условными пьяным и трезвым водителями. Если бы первый ехал по главной, а последний, двигавшийся по второстепенной, не уступил ему дорогу, состояние опьянения не сделало бы его виновником случившегося ДТП.



«За алкогольное опьянение водитель понёс бы ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений», — объяснил он свою позицию.

Мама погибшего Эдуарда в прениях рассказала о боли, которую она испытывает от потери единственного ребёнка, и невозможности когда-либо простить Анну. По словам Светланы, цинизм матери Антоновой «поразил её до глубины души». Позвонив адвокату потерпевшей, она предложила выплатить ей 600 тысяч рублей сразу, сославшись на то, что лишь столько банк готов дать в кредит, и в качестве альтернативы заявила о готовности платить ежемесячно, но, по словам собеседницы, «копейки».



«Я ответила: «Хорошо, пусть выплачивают копейки и помнят всю оставшуюся жизнь, что она совершила». Что это за торг, мы ведь не на рынке. Сын — самое дорогое и родное, что у меня было. Моя надежда и радость, опора, помощник, старость моя беззаботная. В конце концов, внуки. Всего этого Аня меня лишила в одно мгновенье. Аня, я не смогу, наверное, никогда тебя простить», — заявила Светлана.

Сама Антонова в последнем слове тоже сказала о боли. Не извинилась, но напомнила, что уже это делала.

«Никогда в жизни я не могла подумать, что буду здесь, на этом месте. Объективно понимаю, что на моем месте мог оказаться любой человек, абсолютно в любой момент. Так сложились обстоятельства. Все идет так, как должно быть. То, что у меня внутри, таким и останется, его не поменять, я живу с болью. Мне тяжело», — сказала девушка.



Эдуард Шалухов погиб на проспекте Энгельса в конце июня прошлого года. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как Антонова перестраивается с одной полосы на другую, ускоряется, а затем резко поворачивает руль и задевает велосипедиста. Молодого человека подкидывает, и он падает на землю. Девушка уверяла, что увеличила скорость, чтобы отъехать от велосипедиста. Увидев его, она применила экстренное торможение и попыталась маневрировать, чтобы избежать столкновения.

