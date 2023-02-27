Петербуржец избил мужчину, предложившего помощь его девушке, и получил срок

Условный срок получил ревнивец из Приморского района Петербурга, который обидел девушку, а потом и её защитника.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 февраля, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан 29-летний Михаил Тренёв. Свою удаль он демонстрировал летней ночью на Комендантском проспекте. Досталось автомобилисту, проявившему внимание к его подруге.

Пострадавший не отрицает: с девушкой действительно говорил, но поводом стало отнюдь не желание познакомиться. Около полуночи 2 июля неподалёку от ТРК «Пять озёр» его заставила остановиться безобразная ссора. Пока парковался, девушка уже шла прочь от толкавшего её мужчины.