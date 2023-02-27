Петербуржец избил мужчину, предложившего помощь его девушке, и получил срок

Условный срок получил ревнивец из Приморского района Петербурга, который обидел девушку, а потом и её защитника.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 февраля, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан 29-летний Михаил Тренёв. Свою удаль он демонстрировал летней ночью на Комендантском проспекте. Досталось автомобилисту, проявившему внимание к его подруге.
Пострадавший не отрицает: с девушкой действительно говорил, но поводом стало отнюдь не желание познакомиться. Около полуночи 2 июля неподалёку от ТРК «Пять озёр» его заставила остановиться безобразная ссора. Пока парковался, девушка уже шла прочь от толкавшего её мужчины.
Водитель всё же догнал её с вопросом, не нужна ли помощь. Получив отрицательный ответ, как говорит, вернулся в машину. Отъехать не успел — в салон нырнул незнакомец и обрушил град ударов. Судя по видео, выбравшись из автомобиля, агрессор продолжил размахивать уже ногами.
Тренёва задержали «по горячим следам». Отправлять в СИЗО мужчину, у которого болеет мать, не стали.
Он полностью признал вину, раскаялся и подтвердил, что вспылил, заметив рядом со своей подругой незнакомого человека.
«Работает, положительно характеризуется по месту жительства, а также с места прохождения воинской службы в рядах ВС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.
Приморский райсуд назначил фигуранту три года условно с аналогичным испытательным сроком.