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    Петербуржец избил мужчину, предложившего помощь его девушке, и получил срок

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    Условный срок получил ревнивец из Приморского района Петербурга, который обидел девушку, а потом и её защитника.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 февраля, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан 29-летний Михаил Тренёв. Свою удаль он демонстрировал летней ночью на Комендантском проспекте. Досталось автомобилисту, проявившему внимание к его подруге.

    Пострадавший не отрицает: с девушкой действительно говорил, но поводом стало отнюдь не желание познакомиться. Около полуночи 2 июля неподалёку от ТРК «Пять озёр» его заставила остановиться безобразная ссора. Пока парковался, девушка уже шла прочь от толкавшего её мужчины.

    Водитель всё же догнал её с вопросом, не нужна ли помощь. Получив отрицательный ответ, как говорит, вернулся в машину. Отъехать не успел — в салон нырнул незнакомец и обрушил град ударов. Судя по видео, выбравшись из автомобиля, агрессор продолжил размахивать уже ногами.

    Тренёва задержали «по горячим следам». Отправлять в СИЗО мужчину, у которого болеет мать, не стали.

    Он полностью признал вину, раскаялся и подтвердил, что вспылил, заметив рядом со своей подругой незнакомого человека.

    «Работает, положительно характеризуется по месту жительства, а также с места прохождения воинской службы в рядах ВС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.

    Приморский райсуд назначил фигуранту три года условно с аналогичным испытательным сроком.

    © Фонтанка.Ру

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