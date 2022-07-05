На видео попало избиение мужчины на Комендантском проспекте. Его оппонент задержан

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на Комендантском проспекте. Причины конфликта неясны, но налицо тяжкий вред здоровью.
Видеозапись инцидента 5 июля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Видно, как мужчина выходит из припаркованной машины, а из-за нее появляется еще один гражданин и начинает избивать первого. Он пользуется и руками, и ногами, и в конце концов его жертва падает на землю.
Автор: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
31-летний избитый обратился в полицию — заявил, что конфликт произошел около 23:30 2 июля возле корпуса 1 дома 27. В больнице ему диагностировали множество повреждений головы.
По горячим следам полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.