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    На видео попало избиение мужчины на Комендантском проспекте. Его оппонент задержан

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    В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на Комендантском проспекте. Причины конфликта неясны, но налицо тяжкий вред здоровью.

    Видеозапись инцидента 5 июля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Видно, как мужчина выходит из припаркованной машины, а из-за нее появляется еще один гражданин и начинает избивать первого. Он пользуется и руками, и ногами, и в конце концов его жертва падает на землю.

    Автор: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

    31-летний избитый обратился в полицию — заявил, что конфликт произошел около 23:30 2 июля возле корпуса 1 дома 27. В больнице ему диагностировали множество повреждений головы.

    По горячим следам полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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