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    Обвиняемого в избиении мужчины на Комендантском проспекте не стали арестовывать. У него болеет мать

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    Приморский райсуд Петербурга не стал заключать под стражу Михаила Тренёва, которого обвиняют в избиении мужчины на Комендантском проспекте. Фигуранту нужно ухаживать за больной матерью.

    Об аресте ходатайствовало следствие, сообщает 5 июля объединенная пресс-служба городских судов. Выяснилось, что Тренёв ранее судим не был, работает и содержит мать, которая тяжело болеет и нуждается в уходе.

    Суд не увидел оснований для ареста и отказал следствию.

    Ранее «Фонтанка» показывала видеозапись конфликта. Из-за чего он разгорелся — неясно, но, по предварительным данным, Тренёв избил оппонента, травмировав ему голову. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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