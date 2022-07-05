Обвиняемого в избиении мужчины на Комендантском проспекте не стали арестовывать. У него болеет мать

Приморский райсуд Петербурга не стал заключать под стражу Михаила Тренёва, которого обвиняют в избиении мужчины на Комендантском проспекте. Фигуранту нужно ухаживать за больной матерью.



Об аресте ходатайствовало следствие, сообщает 5 июля объединенная пресс-служба городских судов. Выяснилось, что Тренёв ранее судим не был, работает и содержит мать, которая тяжело болеет и нуждается в уходе.



Суд не увидел оснований для ареста и отказал следствию.

