«Не имеет балансовой принадлежности». Власти Петербурга не будут ремонтировать памятник репрессированным украинцам за счет бюджета

Поврежденный памятник репрессированным украинцам на Левашовском кладбище не будут ремонтировать за счет городского бюджета, рассказали «Фонтанке» 27 февраля в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чье подведомственное учреждение ГКУ курирует городские кладбища.



Этот монумент, как и все памятники на Левашовском мемориальном кладбище, не имеет балансовой принадлежности, пояснили в ведомстве. Поскольку собственник не установлен, то и заявление им в правоохранительные органы о порче имущества не направлялось, уточнили там. Как отметили в ведомстве, сейчас городские власти пытаются найти правообладателя памятника. «Ремонт будет проведён за счет внебюджетных средств в ближайшее время (планируется установить новую табличку с аутентичным текстом)», — пояснили в комитете.

