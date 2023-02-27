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    «Не имеет балансовой принадлежности». Власти Петербурга не будут ремонтировать памятник репрессированным украинцам за счет бюджета

    Что случилось с памятником репрессированным украинцам на Левашовском кладбище, кто будет ремонтировать.

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    Поврежденный памятник репрессированным украинцам на Левашовском кладбище не будут ремонтировать за счет городского бюджета, рассказали «Фонтанке» 27 февраля в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чье подведомственное учреждение ГКУ курирует городские кладбища.

    Этот монумент, как и все памятники на Левашовском мемориальном кладбище, не имеет балансовой принадлежности, пояснили в ведомстве. Поскольку собственник не установлен, то и заявление им в правоохранительные органы о порче имущества не направлялось, уточнили там. Как отметили в ведомстве, сейчас городские власти пытаются найти правообладателя памятника. «Ремонт будет проведён за счет внебюджетных средств в ближайшее время (планируется установить новую табличку с аутентичным текстом)», — пояснили в комитете.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам». Позднее памятник замотали в непрозрачную плёнку.

    «В целях исключения попадания влаги в отверстия под крепления таблички и появления коррозии (сама тумба металлическая) памятник укрыт плёнкой», — пояснили в комитете по промышленной политике. Для исключения подобных инцидентов прорабатывается вопрос с установкой видеонаблюдения за территорией кладбища, добавили там.

    Первый памятник погибшим украинцам установлен в 2001 году Украинской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга. Обновлённый памятник установлен Украинским товариществом им. Т.Г. Шевченко в 2012 году. Автором выступил глава товарищества Владимир Косенко, Изготовителем ОАО Судостроительная фирма «Алмаз». Памятник освятил протоиерей Владимир Сорокин. Надпись на памятнике: «Вечная память украинцам безвинно убиенным». Надпись у подножия постамента на украинском языке: «Украинцам, жертвам тоталитарного большевицкого режима, расстрелянным в 1937–1939 годах».

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