«Не имеет балансовой принадлежности». Власти Петербурга не будут ремонтировать памятник репрессированным украинцам за счет бюджета

Поврежденный памятник репрессированным украинцам на Левашовском кладбище не будут ремонтировать за счет городского бюджета, рассказали «Фонтанке» 27 февраля в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чье подведомственное учреждение ГКУ курирует городские кладбища.
Этот монумент, как и все памятники на Левашовском мемориальном кладбище, не имеет балансовой принадлежности, пояснили в ведомстве. Поскольку собственник не установлен, то и заявление им в правоохранительные органы о порче имущества не направлялось, уточнили там. Как отметили в ведомстве, сейчас городские власти пытаются найти правообладателя памятника. «Ремонт будет проведён за счет внебюджетных средств в ближайшее время (планируется установить новую табличку с аутентичным текстом)», — пояснили в комитете.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам». Позднее памятник замотали в непрозрачную плёнку.
«В целях исключения попадания влаги в отверстия под крепления таблички и появления коррозии (сама тумба металлическая) памятник укрыт плёнкой», — пояснили в комитете по промышленной политике. Для исключения подобных инцидентов прорабатывается вопрос с установкой видеонаблюдения за территорией кладбища, добавили там.