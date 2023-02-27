Причиной смерти омички на конкурсе на Масленице стал не блин

Медики выяснили, что 38-летняя женщина, погибшая в Омской области во время гастрономического конкурса на Масленице, умерла не из-за блина. Об этом сообщает 27 февраля NGS55.RU со ссылкой на областное СУ СКР.



Предварительно, эксперты не нашли признаков, указывающих на то, что женщина подавилась блином. Точного понимания причин смерти пока нет. Готовятся дополнительные экспертизы.



Источник РИА Новости тоже рассказал об этом: «Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет».

