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    Причиной смерти омички на конкурсе на Масленице стал не блин

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    9 комментариев

    Медики выяснили, что 38-летняя женщина, погибшая в Омской области во время гастрономического конкурса на Масленице, умерла не из-за блина. Об этом сообщает 27 февраля NGS55.RU со ссылкой на областное СУ СКР.

    Предварительно, эксперты не нашли признаков, указывающих на то, что женщина подавилась блином. Точного понимания причин смерти пока нет. Готовятся дополнительные экспертизы.

    Источник РИА Новости тоже рассказал об этом: «Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет».

    «Фонтанка» писала об этом случае. Всё произошло очень быстро, женщина скончалась до приезда скорой помощи.

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    МасленицаОмская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
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    Комментарии 9

    Гость27 Фев 2023 в 15:00
    Жаба задушила
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