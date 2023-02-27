Ради BMW X6 петербуржец быстро нашел 400 тысяч рублей на алименты, налоги и штрафы

Арест кроссовера БМВ побудил петербуржца наконец рассчитаться с долгами перед собственным ребенком, налоговой и ГИБДД. Сначала он, правда, пытался угрожать приставам ведомствами, но фокус не сработал.



Во время очередного рейда по выявлению автомобилей должников судебные приставы обнаружили во дворе на улице Димитрова BMW X6, хозяин которого накопил долг по алиментам в 215 тысяч рублей и по налогам на 147 тысяч рублей, а также «забыл» оплатить 75 штрафов ГИБДД, сообщает 27 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу. В общей сложности в отношении него в Купчинском районном отделе судебных приставов было возбуждено 86 исполнительных производств, а сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.