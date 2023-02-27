На 84-м году жизни умер выдающийся педиатр Николай Шабалов

На 84-м году жизни умер педиатр, доктор медицинских наук, профессор Николай Шабалов. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.
«Он является моим учителем, во многом благодаря которому мной был избран и жизненный, и профессиональный путь», — заявил ректор университета Дмитрий Иванов. На заседании учёного совета в понедельник память выдающегося врача почтили минутой молчания.
Шабалов до последнего дня был вовлечён в работу вуза и детских клиник: участвовал в конференциях, встречался с коллективами кафедр и клиники родного вуза. Его воспринимали как «связующий стержень многих поколений врачей, организаторов здравоохранения».
Николай Шабалов в разные годы работал на кафедре госпитальной педиатрии, заведующим кафедрой педиатрии с курсами перинатологии, эндокринологии и гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей, проректором по международным связям Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии. Кроме того, он был начальником кафедры и клиники детских болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, а также главным внештатным специалистом-педиатром Министерства обороны РФ. Вдобавок к этому он был почётным доктором и академиком Военно-медицинской академии имени