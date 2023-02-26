Более 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Италии

В результате кораблекрушения у южных берегов Италии погибли не менее 34 человек. Среди обнаруженных на пляже в районе Кротоне тел есть тело одного новорождённого. Все погибшие — мигранты, сообщает 26 февраля газета La Repubblica.



По данным издания, как минимум 50 человек спасены службой береговой охраны, в настоящий момент ведётся поиск пропавших без вести. Предположительно, в лодке находились 100 человек — выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Их судно в неблагоприятных погодных условиях налетело на прибрежные рифы и разломилось, уточняет газета.

