    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    4 м/с, с-в

    752мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Более 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Италии

    1132
    2 комментария

    В результате кораблекрушения у южных берегов Италии погибли не менее 34 человек. Среди обнаруженных на пляже в районе Кротоне тел есть тело одного новорождённого. Все погибшие — мигранты, сообщает 26 февраля газета La Repubblica.

    По данным издания, как минимум 50 человек спасены службой береговой охраны, в настоящий момент ведётся поиск пропавших без вести. Предположительно, в лодке находились 100 человек — выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Их судно в неблагоприятных погодных условиях налетело на прибрежные рифы и разломилось, уточняет газета.

    «Фонтанка» писала, что в Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов, направлявшихся к американской границе. Ранее похожее происшествие случилось в Панаме, где автобус с 66 иностранными мигрантами рухнул с обрыва. На месте погибли 39 человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИталияМигрантыКораблекрушение
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Гость26 Фев 2023 в 13:33
    Тоже собаку спасали?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close