В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов, направлявшихся к американской границе

Как минимум 17 человек погибли в аварии с автобусом в мексиканском штате Пуэбла. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального управления внутренних дел Хулио Мигеля Уэрту.

По данным полиции, автобус перевозил 45 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, Колумбии и Венесуэлы. По словам Уэрты, на месте от полученных травм скончались 15 человек, еще двое умерли в медицинском учреждении. Состояние еще 5 человек врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, автобус следовал к американской границе.