Около 40 человек погибли после падения автобуса в овраг в Панаме

В Панаме в результате ДТП с автобусом погибли не менее 39 человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Чирики на западе страны, сообщает вечером 15 февраля ТАСС со ссылкой на заявление миграционной службы латиноамериканской республики.
«По предварительным данным <...>, погибли 39 человек, пострадавшим оказывают помощь в разных больницах и медицинских учреждениях», — уточняется в сообщении. По данным миграционной службы, в салоне автобуса, упавшего в овраг, находились 66 иностранных мигрантов.
В настоящий момент причины трагедии выясняются. Сведений о возможных причинах ДТП и гражданстве погибших и пострадавших пока обнародовано не было.