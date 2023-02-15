    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.21eur79.57

    Около 40 человек погибли после падения автобуса в овраг в Панаме

    636
    1 комментарий

    В Панаме в результате ДТП с автобусом погибли не менее 39 человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Чирики на западе страны, сообщает вечером 15 февраля ТАСС со ссылкой на заявление миграционной службы латиноамериканской республики.

    «По предварительным данным <...>, погибли 39 человек, пострадавшим оказывают помощь в разных больницах и медицинских учреждениях», — уточняется в сообщении. По данным миграционной службы, в салоне автобуса, упавшего в овраг, находились 66 иностранных мигрантов.

    В настоящий момент причины трагедии выясняются. Сведений о возможных причинах ДТП и гражданстве погибших и пострадавших пока обнародовано не было.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусомПроисшествиеПанама
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close