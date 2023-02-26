Женщина погибла под колёсами ВАЗа в Колпино

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Колпино. Авария произошла накануне в 22:09 у дома 17 по Петрозаводскому шоссе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21124, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 51-летнюю женщину.



В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.



В настоящий момент сотрудники правопорядка устанавливают все детали произошедшего.

