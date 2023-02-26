Спикер Госдумы напомнил про законы, вступающие в силу с 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом в воскресенье, 26 февраля, в своём телеграм-канале напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В частности, с первого дня весны в Москве, Московской и Белгородской областях будет запущен эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По мнению спикера Госдумы, это сделает легче жизнь маломобильных граждан.
Также с 1 марта для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станут доступны меры соцподдержки по стандартам РФ.
Кроме этого, согласно вступающему в силу закону, школьники начальных классов в России начнут получать бесплатное горячее питание и учебники, а студенты — академическую и социальную стипендию.
Также с 1 марта в РФ повышаются акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.
Начинает действовать запрет на торговлю животными «в неподобающих условиях» в зоомагазинах и на птичьих рынках.
«Фонтанка» писала, что в середине недели Госдума единогласно одобрила законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вслед за нижней палатой парламента его единогласно поддержал Совет Федерации.