    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, с-в

    751мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Спикер Госдумы напомнил про законы, вступающие в силу с 1 марта

    2678
    6 комментариев

    С 1 марта в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом в воскресенье, 26 февраля, в своём телеграм-канале напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    В частности, с первого дня весны в Москве, Московской и Белгородской областях будет запущен эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По мнению спикера Госдумы, это сделает легче жизнь маломобильных граждан.

    Также с 1 марта для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станут доступны меры соцподдержки по стандартам РФ.

    Кроме этого, согласно вступающему в силу закону, школьники начальных классов в России начнут получать бесплатное горячее питание и учебники, а студенты — академическую и социальную стипендию.

    Также с 1 марта в РФ повышаются акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.

    Начинает действовать запрет на торговлю животными «в неподобающих условиях» в зоомагазинах и на птичьих рынках.

    «Фонтанка» писала, что в середине недели Госдума единогласно одобрила законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вслед за нижней палатой парламента его единогласно поддержал Совет Федерации.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вячеслав ВолодинГосдума РФНовые законы
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close