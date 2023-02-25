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    Стали известны лауреаты «Берлинале»

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    Вечером 25 февраля в Берлине подвели итоги очередного, 73-го Берлинского кинофестиваля. В отличие от двух предыдущих, он прошел полностью офлайн, без ограничений, связанных с пандемией. Президентом жюри была избрана актриса Кристен Стюарт. В основном конкурсе участвовало 19 картин.

    Главный приз — «Золотого медведя» за лучший фильм — получил режиссер Николя Филибер за свою документальную картину «На Адаманте». В фильме рассказывается об особой парижской психиатрической клинике, которая находится в плавучем здании прямо на реке Сене.

    Приз Большого жюри заслужил режиссер Кристиан Петцольд за фильм «Красное небо» — об отношениях четырех молодых людей посреди лесного пожара.

    Приз жюри достался Жуану Канижу с картиной «Плохая жизнь» — о драмах в жизни семейства, которому принадлежит небольшой отель.

    Награду за лучший сценарий получила «Музыка» Ангелы Шанелек.

    Лучшим режиссером сочли Филиппа Гарреля. Его «Большая колесница» — лента про семью, владеющую кукольным театром; главные роли сыграли Луи Гаррель, сын режиссера, и дочери Эстер и Лена.

    За лучшую роль «Серебряным медведем» наградили Софию Отеро, актрису из фильма «20 тысяч разновидностей пчел». Лучшей актрисой второго плана сочли Теа Эре в «До конца ночи».

    Лучшим документальным фильмом сочли «Эхо» Татьяны Уэсо. Лучшей короткометражкой – «Гусеницы» («Les chenilles») Мишель и Ноэль Кесервани; а приз жюри за лучшее короткометражное кино получил фильм «Dipped in Black» Мэттью Торна и Дерека Линча.

    За выдающийся художественный вклад получила «Серебряного медведя» Элен Лувар, оператор фильма Джакомо Аббруццезе «Disco Boy».

    Кроме того, почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф получил Стивен Спилберг.

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