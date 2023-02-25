Стали известны лауреаты «Берлинале»

Вечером 25 февраля в Берлине подвели итоги очередного, 73-го Берлинского кинофестиваля. В отличие от двух предыдущих, он прошел полностью офлайн, без ограничений, связанных с пандемией. Президентом жюри была избрана актриса Кристен Стюарт. В основном конкурсе участвовало 19 картин.



Главный приз — «Золотого медведя» за лучший фильм — получил режиссер Николя Филибер за свою документальную картину «На Адаманте». В фильме рассказывается об особой парижской психиатрической клинике, которая находится в плавучем здании прямо на реке Сене.



Приз Большого жюри заслужил режиссер Кристиан Петцольд за фильм «Красное небо» — об отношениях четырех молодых людей посреди лесного пожара.

