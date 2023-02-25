В Польше заявили, что остались без нефти из России

Россия остановила поставки нефти в Польшу. Об этом 25 февраля заявил глава крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны Orlen Даниэль Обайтек.



По его словам, республика была полностью к этому готова. «Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет», — заявил он (цитата по ТАСС).



Контракт Orlen с «Роснефтью», который предусматривал поставки до 300 тысяч тонн сырья в месяц, истек в январе этого года. Однако продолжает действовать соглашение между Orlen и «Татнефтью» (200 тыс. тонн нефти в месяц). Поляки намерены заменить российскую нефть поставками из США, регионов Персидского залива и Северного моря.

