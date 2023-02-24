Реанимировали и оперировали одновременно. Врачи Педиатрического университета всю ночь спасали раненого ребенка, истекающего кровью

Врачи Педиатрического университета в ночь на 24 февраля более семи часов спасали школьника. Как писала «Фонтанка», накануне днем братья в игре разбили стеклянную дверь. Стекло срезало 8-летнему мальчику часть ноги так, что образовалась рана шириной 14 см, и проникло на глубину 7 см. Ребенок истекал кровью — были перерезаны важные сосуды.



Как рассказали в СПбГПМУ, мальчишку сначала доставили в детскую клинику им. Раухфуса уже в спутанном сознании — он истекал кровь, рана была огромной. Врачи приступили к операции, но вынуждены были запросить консультацию единственного центра детской микрохирургии на Северо-Западе — Педиатрического университета. Около 21 часа 23 февраля на реанимобиле ребенка доставили к специалистам по сосудистой и микрохирургии. К этому моменту кровотечение продолжалось, врачи констатировали кому. В течение всей ночи с 23 на 24 февраля шла борьба за его жизнь и здоровье реаниматологов, анестезиологов, хирургов. Боролись не только за жизнь, но и за раненую ногу.

