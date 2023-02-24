Реанимировали и оперировали одновременно. Врачи Педиатрического университета всю ночь спасали раненого ребенка, истекающего кровью

Врачи Педиатрического университета в ночь на 24 февраля более семи часов спасали школьника. Как писала «Фонтанка», накануне днем братья в игре разбили стеклянную дверь. Стекло срезало 8-летнему мальчику часть ноги так, что образовалась рана шириной 14 см, и проникло на глубину 7 см. Ребенок истекал кровью — были перерезаны важные сосуды.
Как рассказали в СПбГПМУ, мальчишку сначала доставили в детскую клинику им. Раухфуса уже в спутанном сознании — он истекал кровь, рана была огромной. Врачи приступили к операции, но вынуждены были запросить консультацию единственного центра детской микрохирургии на Северо-Западе — Педиатрического университета. Около 21 часа 23 февраля на реанимобиле ребенка доставили к специалистам по сосудистой и микрохирургии. К этому моменту кровотечение продолжалось, врачи констатировали кому. В течение всей ночи с 23 на 24 февраля шла борьба за его жизнь и здоровье реаниматологов, анестезиологов, хирургов. Боролись не только за жизнь, но и за раненую ногу.
По словам главного врача клиники СПбГПМУ Виталия Резника, врачи проводили реанимационные мероприятия и одновременно оперировали. Выполняли аутовенозную пластику подколенной артерии и вены, сшивали мышцы. Это очень сложная работа: установка в подколенную артерию, непосредственно связанную с местом ранения — правой голенью, «импланта» из венозного русла, который позволил восстановить повреждённый участок. В итоге ногу обеспечили кровоснабжением, за счёт работы артерий и вен она стала «разогреваться».
Врачи говорят, что борьба еще не завершена. Предстоит длительный процесс восстановления. Ребёнок после операции находится в реанимации, при этом в клинике ведутся консилиумы по его случаю, и уже сегодня, 24 февраля, мальчику проведут повторную диагностику места ранения и операции, будет определён ход дальнейшего лечения, не исключены повторные оперативные вмешательства. Но уже ясно главное — нога спасена, а путь до полного восстановления предстоит длительный.