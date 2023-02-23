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    Шойгу: Победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны

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    Героизм воинов, мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия страны. Об этом 23 февраля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества, который проходит в Центральном академическом театре Российской армии, пишет ТАСС.

    Министр отметил, что победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет.

    Также Шойгу заявил, что коллективный Запад с помощью Украины «стремится расчленить Россию» и лишить ее независимости. Однако эти планы «обречены на провал», заверил он. Глава ведомства подчеркнул, что вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны.

    Ранее с праздником россиян поздравил президент Владимир Путин. Днем 23 февраля он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и цветы — к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Также глава государства успел пообщаться с ветеранами боевых действий.

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