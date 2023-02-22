Задержан вероятный виновник пожара в московском общежитии, где погибли семь человек

Задержан возможный виновник пожара, произошедшего в общежитии в центре Москвы. Об этом 22 февраля говорится в сообщении в Telegram-канале столичного СК.



Подозреваемый — уроженец Белгородской области. В ближайшее время его доставят в подразделение Следственного комитета города для проведения следственных действий.



Ранее «Фонтанка» писала, что причиной возгорания в здании в Москве, в котором находятся гостиница и бывшее общежитие, стал поджог. По данным следствия, мужчина действовал из личных неприязненных отношений к жильцам.

