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    Задержан вероятный виновник пожара в московском общежитии, где погибли семь человек

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    Задержан возможный виновник пожара, произошедшего в общежитии в центре Москвы. Об этом 22 февраля говорится в сообщении в Telegram-канале столичного СК.

    Подозреваемый — уроженец Белгородской области. В ближайшее время его доставят в подразделение Следственного комитета города для проведения следственных действий.

    Ранее «Фонтанка» писала, что причиной возгорания в здании в Москве, в котором находятся гостиница и бывшее общежитие, стал поджог. По данным следствия, мужчина действовал из личных неприязненных отношений к жильцам.

    Следователи расследуют уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), второй части 167-й статьи УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), а также третьей части 238-й статьи УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

    Пожар в 17-этажном здании на Международной улице в центре Москвы начался 21 февраля около 21:20. На первом-четвёртом этажах располагаются номера отеля «МКМ», а на остальных этажах — бывшее общежитие, переведенное в жилфонд. Возгорание случилось на пятом этаже, где находятся квартиры бывшего общежития. При пожаре погибли семь человек, среди которых двое малолетних детей.

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