Байден высказался о решении России приостановить ДСНВ

Президент США Джо Байден прокомментировал решение российского руководства приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Американский лидер считает этот шаг «большой ошибкой», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В среду закон о приостановлении ДСНВ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Само решение было озвучено 21 февраля Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.