Heineken планирует уйти из России в первом полугодии 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken не отказывается от планов уйти с российского рынка и планирует закрыть сделку по продаже своего бизнеса в стране в первой половине нынешнего года. Убытки компании могут составить 300 млн евро, сообщает «Коммерсантъ» 22 февраля.
Еще в марте 2022-го Heineken объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а позже сообщила, что передаст бизнес новому владельцу. Тогда в компании отмечали, что концерн не получит прибыли от передачи прав собственности и ожидает, что обесценение и другие неденежные расходы составят в общей сложности около 400 млн евро.
В пресс-релизе компании сообщается, что Heineken предпочла бы завершить процесс ухода с российского рынка раньше, однако столкнулась со «сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой базой», из-за которой заключение сделки стало более сложным.
«Мы уверены, что у нас появится покупатель, который сможет удовлетворить наши требования, и что передача будет завершена в первой половине 2023 года, однако мы не контролируем сроки, которые требуют различных согласований в России», — отметили в концерне.
При этом возвращаться в Россию Heineken не планирует: ее усилия направлены на поиск подходящего покупателя для бизнеса и уход из страны, а не на планирование возвращения. «Безусловно, с нашим долгосрочным мышлением мы никогда не говорим «никогда», но перспективы возврата в обозримом будущем просто нет», — подчеркнули в компании.
В портфеле концерна около 30 брендов, среди которых Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также марки «Охота», «Три медведя» и «Степан Разин».