Heineken планирует уйти из России в первом полугодии 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken не отказывается от планов уйти с российского рынка и планирует закрыть сделку по продаже своего бизнеса в стране в первой половине нынешнего года. Убытки компании могут составить 300 млн евро, сообщает «Коммерсантъ» 22 февраля.



Еще в марте 2022-го Heineken объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а позже сообщила, что передаст бизнес новому владельцу. Тогда в компании отмечали, что концерн не получит прибыли от передачи прав собственности и ожидает, что обесценение и другие неденежные расходы составят в общей сложности около 400 млн евро.

