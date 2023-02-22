Лидер СРЗП Сергей Миронов предложит поддержать Путина на грядущих выборах президента

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложит не выдвигать кандидата на грядущие президентские выборы. Об этом он заявил во время митинга-концерта в поддержку участников СВО в московских «Лужниках» 22 февраля.



«Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидатов от нашей партии и поддержать действующего президента», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Накануне в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что выборы президента России в 2024 году пройдут «в строгом соответствии с законом» и с «соблюдением всех демократических и конституционных процедур».