Путин: Все выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом

Выборы в России, в том числе следующие президентские, пройдут в строгом соответствии с законом, права граждан незыблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.



«Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией, несмотря на угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур», — сказал Путин.

