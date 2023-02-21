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    Путин выступил с посланием

    Путин: Все выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом

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    Выборы в России, в том числе следующие президентские, пройдут в строгом соответствии с законом, права граждан незыблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией, несмотря на угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур», — сказал Путин.

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    Гость21 Фев 2023 в 13:55
    Сегодня на арене
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