Путин: РФ и КНР могут досрочно достигнуть цели в 200 млрд долларов торгового оборота

Президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, заведующего канцелярией ЦК КПК заявил что, объём товарооборота РФ и Китая может достигнуть 200 млрд долл. раньше, чем в 2024 году. Для этого, по его словам, есть все основания.



«В прошлом году было уже 185 млрд (долл. — Прим. ред.). Есть все основания полагать, что мы наших целей об уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали», — сказал глава государства.

Куратор внешней политики Китая Ван И прибыл в Россию после европейского турне. Днём 21 февраля, после послания Владимира Путина Федеральному собранию, он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В среду, 22 февраля, представитель китайской стороны провёл встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.