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    В Минобороны заявили, что Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

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    Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов после приостановки действия соглашения. Об этом 22 февраля заявил в Госдуме замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

    Кроме того, в полном объеме будет реализован процесс обмена уведомлениями, налаженный в рамках советско-американских соглашений от 1988 года. «С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», — добавил Ильин (цитата по РИА Новости).

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также говорил, что Москва намерена соблюдать договоренности о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет и будет придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ.

    Напомним, в среду Госдума приняла закон о приостановлении действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эту меру накануне анонсировал Владимир Путин.

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