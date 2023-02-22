В Минобороны заявили, что Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов после приостановки действия соглашения. Об этом 22 февраля заявил в Госдуме замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.



Кроме того, в полном объеме будет реализован процесс обмена уведомлениями, налаженный в рамках советско-американских соглашений от 1988 года. «С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», — добавил Ильин (цитата по РИА Новости).

