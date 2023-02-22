Под нами — крохотное Солнце. Изучение волн от землетрясений подтверждает теорию о ядре Земли в виде «русской матрёшки»

Изучение сейсмических волн от сильных землетрясений позволило учёным продвинуться в понимании устройства земного шара. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, сейсмологи определили размеры скрытого ядра. Диаметр «отчетливой шарообразной структуры из железа и никеля» — около 1350 километров. Для сравнения, диаметр Земли равен около 12 750 км. Вообще же недра планеты устроены как «русская матрёшка», пишет Reuters.



Раньше учёные полагали, что есть земной шар состоит из четырёх слоёв: каменистая кора снаружи, мантия, внешнее ядро из магмы и твердое внутреннее ядро. Это внутреннее ядро диаметром около 2440 километров было обнаружено в 1930-х годах также благодаря сейсмическим волнам. Но уже в начале 2000-х учёные предположили, что есть ещё одна часть, отделённая от остальных и «похожая на русскую матрешку».

