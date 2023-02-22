Под нами — крохотное Солнце. Изучение волн от землетрясений подтверждает теорию о ядре Земли в виде «русской матрёшки»

Изучение сейсмических волн от сильных землетрясений позволило учёным продвинуться в понимании устройства земного шара. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, сейсмологи определили размеры скрытого ядра. Диаметр «отчетливой шарообразной структуры из железа и никеля» — около 1350 километров. Для сравнения, диаметр Земли равен около 12 750 км. Вообще же недра планеты устроены как «русская матрёшка», пишет Reuters.
Раньше учёные полагали, что есть земной шар состоит из четырёх слоёв: каменистая кора снаружи, мантия, внешнее ядро из магмы и твердое внутреннее ядро. Это внутреннее ядро диаметром около 2440 километров было обнаружено в 1930-х годах также благодаря сейсмическим волнам. Но уже в начале 2000-х учёные предположили, что есть ещё одна часть, отделённая от остальных и «похожая на русскую матрешку».
«Мы проанализировали цифровые записи движения грунта, известные как сейсмограммы, от всех сильных землетрясений за последнее десятилетие. Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей», — рассказал сейсмолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам из Австралийского национального университета (перевод по РБК).
Внешняя оболочка и внутренняя сфера внутреннего ядра представляют собой твердый сплав железа и никеля, так как «невероятное давление в центре Земли переводит его в твердое состояние». По словам Фама, по мере того, как Земля постепенно остывает, внутреннее ядро медленно увеличивается в размерах за счёт затвердевания расплавленных материалов внешнего ядра. При этом выделяется скрытое тепло и, вызывая конвекцию в жидком внешнем ядре, создаёт геомагнитное поле Земли.
«Если бы мы каким-то образом смогли демонтировать Землю, удалив ее мантию и жидкое внешнее ядро, внутреннее ядро выглядело бы сияющим, как звезда. Его температура оценивается примерно в 5500–6000 градусов по Цельсию, что аналогично температуре поверхности Солнца», — говорит геофизик Австралийского национального университета и соавтор исследования Хрвое Ткалчич.