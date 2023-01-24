Китайские учёные: Внутреннее ядро Земли остановилось

Исследование китайских геологов Сяодун Суна и И Яна, опубликованное в журнале Nature Geosience, вызвало активный отклик в западной прессе. Об этом 24 января рассказывает РИА Новости.
Учёные с начала 1990-х годов анализируют повторяющиеся сейсмические волны, вызванные землетрясениями. Они предполагают, что земное ядро «почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие» и в ближайшем будущем возможна смена направления вращения.
«Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось», — говорится в исследовании.
Иностранные журналы откликнулись серией статей. The New York Times отмечает, что идея китайских исследователей звучит как подготовка «к разрушающему мир блокбастеру», но при этом призывает читателей сохранять спокойствие.
«Изменения, которые они заметили, допустимы, хотя то, что происходит на самом деле, не так понятно», — приводит The Wall Street Journal мнение американского профессора Джона Видейла.
The Washington Post пишет, что полученные китайцами данные заставляют задуматься о влиянии ядра на колебание магнитного поля Земли и даже на продолжительность дня.