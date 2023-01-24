Китайские учёные: Внутреннее ядро Земли остановилось

Исследование китайских геологов Сяодун Суна и И Яна, опубликованное в журнале Nature Geosience, вызвало активный отклик в западной прессе. Об этом 24 января рассказывает РИА Новости.



Учёные с начала 1990-х годов анализируют повторяющиеся сейсмические волны, вызванные землетрясениями. Они предполагают, что земное ядро «почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие» и в ближайшем будущем возможна смена направления вращения.



«Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось», — говорится в исследовании.

