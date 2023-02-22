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    В Петербурге появился светофор с функцией распознавания лиц и Wi-Fi

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    Возле одной из школ Калининского района Петербурга установили экспериментальный светофор. Он способен распознавать лица и вооруженных людей.

    На проспекте Тореза, 21, около общеобразовательной школы № 76, появился первый в Петербурге многофункциональный светофор со специальными пешеходными секциями SmartLight, сообщает 22 февраля пресс-служба городского комитета по транспорту. Светофор оснащен камерой видеонаблюдения с функцией Face ID, модулем освещения и Wi-Fi. В том числе он способен распознавать людей с оружием и выявлять граждан с «измененным» психофизиологическим поведением, а встроенная в него яркая подсветка привлекает внимание водителей, что должно уменьшить число ДТП с пешеходами в темное время суток. Данные с камер можно выгружать на пульт охраны социальных объектов.

    Эксперимент проводят в рамках пилотного проекта по повышению безопасности детей вблизи городских учебных заведений и социальных объектов. Сейчас работу нового светофора тестируют. Устройство подключат к городским мониторинговым системам, чтобы использовать его расширенный функционал, а если эксперимент покажет положительные результаты, зону действия проекта планируют расширить на весь Петербург, установив такие светофоры и на других улицах.

    В комитете отмечают, что экспериментальный светофор полностью соответствует требованиям национальных стандартов для дорог общего пользования, имеет сертификаты таможенного союза на соответствие требованиям ГОСТ и прошел испытания на соответствие техническим регламентам как электрооборудование. Такие устройства уже используют в Туле, Орле и Кирове и устанавливали в качестве пилотного проекта по трем адресам в Москве.

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